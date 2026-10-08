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AB, Vilnius'taki Disinfo2026 konferansından EEAS logosunu çekti

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AB, 7-8 Ekim'de Vilnius'ta düzenlenen Disinfo2026 Konferansı'na desteğini, programın içeriği nedeniyle çektiğini bildirdi. AB Sözcüsü Christian Wigand, EEAS logosunun konferans materyallerinden çıkarıldığını, bazı tartışmaların AB'nin resmi tutumlarıyla örtüşmediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), 7-8 Ekim'de Vilnius'ta düzenlenen "Disinfo2026 Konferansı"ndan desteğini programın içeriği nedeniyle çektiğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülerinden Christian Wigand, günlük basın toplantısında ABD yönetiminin, Washington'ın Avrupa için "yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahalesi (FIMI) tehdidi" olarak değerlendirildiği konferanstan Avrupa ülkeleri ile Kanada'ya desteklerini çekmesi için baskı yaptığı iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

AB'nin yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahalesine karşı kararlı adımlar attığını belirten Wigand, Rusya ve Çin başta olmak üzere, devlet aktörlerinin kamuoyundaki tartışmaları manipüle etmek, demokratik kurum ve süreçlere yönelik güveni sarsmak ve bunların itibarını zedelemek amacıyla çok çeşitli araç ve yöntemler kullandığına dikkati çekti.

Wigand, bu nedenle yabancı kötü niyetli müdahale, dezenformasyon, siber saldırılar ve veri ihlallerini önlemek, tespit etmek, caydırmak ve bunlara karşılık vermek üzere kapsamlı tedbirleri olduğunu söyledi.

"Bazı tartışmalar AB'nin resmi tutumlarıyla örtüşmüyordu"

Çalışmalarının, toplumun tamamını kapsayan bir yaklaşım üzerine kurulu olduğunu ifade eden Wigand, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlik özelinde ise şunu söyleyebilirim. Konferansın programının içeriğini dikkate alarak, AB Dış İlişkiler Servisinin (EEAS) logosunun konferansla bağlantılı materyallerden çıkarılmasına karar verdik. Programın hazırlanması elbette organizatörlerin sorumluluğundaydı. Organizatörler, bazı tartışmaları AB'nin resmi tutumlarıyla örtüşmeyen bir çerçevede ele almayı tercih etti."

Wigand, logoyu geri çekme kararının programın organizatörler tarafından belirlenen çerçevesinden kaynaklandığını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, konferansta "Washington'ın Avrupa için yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahalesi (FIMI) tehdidi" olarak değerlendirilmesine tepki göstererek müttefik Avrupa ülkeleri ile Kanada'dan organizasyona verdiği desteği gözden geçirmelerini istediği kaydedilmişti.

EEAS ile Kanada ve Litvanya dışişleri bakanlıklarının logoları etkinlik sitesinden silinirken Fransa, konferansın destekçisi olarak kalmaya devam etmişti.

Kaynak: AA
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