AB ile Vietnam, ikili ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti

Avrupa Birliği, Vietnam'la ilişkilerini 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine çıkararak ticaret, savunma ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğini artırmayı hedefliyor. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bu adımı tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) ile Vietnam'ın, ikili ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine çıkardığı bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan'ın ardından Vietnam'a ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luong Cuong ile başkent Hanoi'de bir araya geldi.

Costa, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin, Vietnam ile ortaklığını derinleştirme, güçlendirme ve ortak hedefler doğrultusunda inşa etmeye bağlılığını vurguladı.

Vietnam ile AB ilişkilerini en yüksek seviye olan "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıklarını duyuran Costa, ticaret, savunma ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğinin artacağını bildirdi.

Costa, bunun AB'nin Güneydoğu Asya'daki ilk kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisi olduğuna, bölgeye ve Vietnam'ın rolüne verdikleri önemi ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Bazı konularda görüş ayrılıkları bulunsa da Vietnam ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ve çok taraflılığı desteklediklerini belirten Costa, AB-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ilişkilere katkı sağladığını, temiz enerji, mavi ekonomi, savunma, güvenlik ve birçok farklı alanda gelişme kaydetmeyi umduklarının altını çizdi.

Costa, küresel güvenlik ve sürdürülebilir ticaret için serbest, açık ve kurallara dayalı Hint-Pasifik bölgesinin önemli olduğuna işaret ederek, Luong Cuong ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "kapsamlı, sürdürülebilir barışı sağlamanın" önemine de dikkati çektiklerini bildirdi.

Luong da AB ile ilişkilerinde bu yeni adımı "tarihi dönüm noktası" olarak niteledi.

