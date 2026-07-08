NATO ANKARA ZİRVESİ - AB Konseyi Başkanı Costa, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Ankara Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Costa, Ankara'daki görüşmelerine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya her adımda destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecinde ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Costa, yeni bir fasıl kümesinin yakında açılmasının beklendiğini belirtti.

Costa, "Güç yoluyla barışı sağlama yönünde küresel ivme giderek artıyor. Bu kapsamda Ukrayna'ya mali, enerji ve askeri destek artırılırken, Rusya'nın anlamlı barış görüşmelerine katılması için üzerindeki baskı da yoğunlaştırılıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın şehirleri ve altyapısına yönelik saldırılarının arttığına işaret eden Costa, bunların Rusya'nın savaş alanındaki hedeflerine ulaşamadığının kanıtı olduğunu kaydetti.