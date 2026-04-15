Haberler

Von der Leyen ile SACEUR, Avrupa'nın savunma hazırlığını artırmayı ele aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı General Alexus Grynkewich, Avrupa'nın savunma kapasitelerini artırma ve üretim hızını yükseltme konularını görüştü. Von der Leyen, güçlü bir sanayiye ve AB-NATO iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı (SACEUR) General Alexus Grynkewich, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini ve hazırlık seviyesini güçlendirmeyi, savunma üretimini artırmayı görüştü.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, General Grynkewich ile Avrupa'da savunma yatırımlarını artırmak, üretim kapasitesini yükseltmek ve hızı artırmak için çabalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı, "Hem üst düzey karmaşık sistemler hem de daha ucuz yeni teknolojiler üretmek için yenilikçi bir sanayiye ihtiyacımız var. Bu amaçla Ukrayna'nın uzmanlığından ve deneyiminden öğrenebiliriz. Gitgide karmaşıklaşan bir güvenlik ortamında, AB ile NATO arasındaki güçlü ilişki, Avrupa güvenliğinin merkezindedir." değerlendirmesini yaptı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından yapılan açıklamada da General Grynkewich'in, von der Leyen'i ziyareti sırasında, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini ve hazırlık seviyesini güçlendirme, savunma üretimini artırma konularını ele aldıkları kaydedildi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

