Von der Leyen ile SACEUR, Avrupa'nın savunma hazırlığını artırmayı ele aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı (SACEUR) General Alexus Grynkewich, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini ve hazırlık seviyesini güçlendirmeyi, savunma üretimini artırmayı görüştü.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, General Grynkewich ile Avrupa'da savunma yatırımlarını artırmak, üretim kapasitesini yükseltmek ve hızı artırmak için çabalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı, "Hem üst düzey karmaşık sistemler hem de daha ucuz yeni teknolojiler üretmek için yenilikçi bir sanayiye ihtiyacımız var. Bu amaçla Ukrayna'nın uzmanlığından ve deneyiminden öğrenebiliriz. Gitgide karmaşıklaşan bir güvenlik ortamında, AB ile NATO arasındaki güçlü ilişki, Avrupa güvenliğinin merkezindedir." değerlendirmesini yaptı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından yapılan açıklamada da General Grynkewich'in, von der Leyen'i ziyareti sırasında, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini ve hazırlık seviyesini güçlendirme, savunma üretimini artırma konularını ele aldıkları kaydedildi.