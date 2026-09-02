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AB'den Rusya'ya Vize Sınırlaması

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AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kallas, Rus turistlere sıkı vize kısıtlaması ve Ukrayna'da savaşan Ruslara giriş yasağını desteklediğini açıkladı. Ayrıca, Rusya'nın AB'ye yönelik sabotajlarına karşı önlemler ve Ukrayna'ya finansman için dondurulan Rus varlıklarının kullanımı ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşmış kişilere giriş yasağı getirilmesi ve Rus turistlere daha sıkı vize kısıtlamaları uygulanmasının çoğu üye ülkeden destek aldığını söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, "Gymnich" formatında İrlanda'da yapılan gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Kallas, Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşmış kişilere giriş yasağı getirilmesi ve Rus turistlere daha sıkı vize kısıtlamaları uygulanmasının üye ülkelerden geniş çaplı destek aldığını belirtti.

Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunmasıyla ilgili soruşturmada bir şüphelinin İtalya tarafından verilen turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı iddialarına ilişkin Kallas, "Eğer doğruysa, bu durum, vizelerin AB'ye zarar vermeyi amaçlayan kişilerin AB'ye girmek için kullandığı bir araç olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor." dedi.

Kallas, "Eğer bu (iddia) doğruysa, bunun vize kısıtlamaları konusunda adım atılmasına karşı çıkan bazı üye ülkeleri, burada söz konusu olanın yalnızca Ukrayna'nın güvenliği değil, aynı zamanda bizim, yani Avrupa'nın güvenliği olduğu konusunda ikna etmesini umuyorum." diye konuştu.

Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus silahlarında Batı ve Asya menşeli 5 bin 500'den fazla bileşen tespit ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Kallas, Moskova'ya yönelik yaptırımların uygulanmasını sıkılaştıracak yeni öneriler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Kallas, bazı ülkelerin dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya finansman sağlanması fikrini yeniden gündeme getirdiğini, bu konuda tartışmaların süreceğini belirterek "Rusya, yol açtığı yıkımın bedelini ödemelidir." dedi.

Almanya'daki İHA olayının münferit olmadığını, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Avrupa genelinde "sistematik saldırılar, sabotajlar ve dezenformasyon faaliyetlerinin" giderek sıklaştığını belirten Kallas, "Rusya'nın AB nezdindeki temsilcisini çağırdık ve yeni yaptırımları hayata geçirme yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

Karadeniz'de tahıl gemilerine saldırılar

Kallas, alternatif geçiş rotaları aracılığıyla Ukrayna'nın Karadeniz'deki tahıl sevkiyatı çalışmalarını desteklediklerini kaydederek "Karadeniz'de tahıl gemilerine yönelik Rus saldırıları, küresel gıda güvenliği açısından yeni bir şoka yol açabilir." dedi.

Ayrıca Kallas, Karadeniz'deki saldırılara ara verilmesine yönelik girişimleri desteklediğini dile getirdi.

Dış politika mekanizmasında reform çağrısı

Kallas, toplantıda AB'nin dış politikadaki mevcut kurumsal yapısına yönelik geniş çaplı destek açıklandığını aktararak bütün üye ülkelerin mevcut yapının daha iyi şekilde uygulanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Üye ülkelerin AB dış politikasını yönlendirme rolünü sürdürmek istediğini belirten Kallas, "Çalışma yöntemlerimiz açısından bakıldığında yapıcı çekimserlik ve anlaşmaların sunduğu diğer araçları daha ciddi şekilde ele almalı, samimi işbirliği ve karşılıklı dayanışma ilkelerine riayet etmeliyiz." dedi.

Gazze ve Batı Şeria

Kallas, bakanlarla insani durumun hızla kötüleştiği Gazze'yi ve Batı Şeria'yı da ele aldıklarını kaydederek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin artmaya devam ettiğini ve çoğu zaman sorumluların cezasız kaldığını söyledi.

AB'nin Gazze barış planını desteklemeye ve iki devletli çözüm için ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği mesajını veren Kallas, bu konunun kendileri için gelecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki diplomatik temaslarda odak noktası olacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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