AB'den Trump'ın Grönland'a İlişkin Açıklamalarına Yanıt: Danimarka ve Grönland'ın Yanındayız

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Anita Hipper, Grönland ile ilgili ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek AB'nin ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerini korumaya devam edeceğini belirtti.

BRÜKSEL, 6 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Anita Hipper, AB'nin "ulusal egemenlik ilkelerini el üstünde tutmaya" devam edeceğini vurguladı.

Pazartesi günkü basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın Grönland hakkındaki son açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hipper, "Tutumumuzu çok net bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz. AB'nin ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı el üstünde tutmaya devam edeceğini bir kez daha yinelemek istiyorum. Bunlar evrensel ilkelerdir. Bu ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Hipper, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın 22 Aralık 2025'te sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajı hatırlattı. AB'nin Danimarka ve Grönland ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirten Kallas, Grönland'ın Danimarka Krallığı sınırları içinde özerk bir bölge olduğu ve bölgenin statüsünde yapılacak herhangi bir değişikliğe Grönlandlıların ve Danimarkalıların karar vermesi gerektiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada ABD'nin "savunma amacıyla" Grönland'a ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Venezuela'nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini söyledi.

