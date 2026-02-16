Haberler

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ab, Ukrayna'ya Üyelik Tarihi Vermeye Hazır Değil

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği konusunda henüz somut bir tarih belirlemenin mümkün olmadığını açıkladı. Kallas, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, gerekli çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

MÜNİH, 16 Şubat (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dışişler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas pazar günü yaptığı açıklamada, AB'ye üye ülkelerin Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda somut bir tarih vermeye hazır olmadığını düşündüğünü söyledi.

Kallas, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Yapılacak çok iş var" diyerek sonuçta bu tür kararları "her zaman jeopolitik tablonun" şekillendirdiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın AB'ye resmi olarak katılacağı kesin bir tarih belirlenmesi çağrısında bulunmuştu. Ukrayna, Haziran 2022'de AB'ye aday ülke statüsü almıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
