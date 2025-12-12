AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, "2025, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri için çok güçlü bir yıl oldu." dedi.

Vilcinskas, Ankara'da bir otelde, son bir yılda Türkiye-AB ilişkilerini ele alan basın toplantısı düzenlendi.

Bu yıl AB ve Türkiye arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin önemine değinen Vilcinskas, "2025, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri için çok güçlü bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Vilcinskas, bunun yanı sıra ikinci olumlu gelişmenin insan ve iş hareketliliğiyle yakından bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Yılın bitimine sayılı günler kala görüyoruz ki şimdiden büyük olasılıkla Türkiye'deki AB üye devlet konsoloslukları tarafından 1 milyondan fazla Şengen vize başvurusu işleme alınmış olacak. Bu rakam, Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor ve vize reddi oranları da küresel ortalamanın altında olacak." diye konuştu.

Türk vatandaşların vize alması konusunda "Cascade / Kademeli Vize Uygulaması"na başlandığını hatırlatan Vilcinskas, bu uygulamadan sadece tır şoförlerinin yararlanamayacağını dile getirdi.

Vilcinskas, "Bu nedenle zamanla vize merkezlerindeki veya Şengen üye devletlerinin konsolosluklarındaki randevu ya da randevu bekleme süreleri üzerinde çok olumlu bir etki göreceğimize inanıyorum." dedi.

Bu uygulamanın sürecinin tamamlandığı takdirde Türk pasaportuna sahip kişilerin vizesiz seyahat imkanı olacağına dikkati çeken Vilcinskas, "Bunun gerçekleşmesi için Türk makamlarıyla çalışmaya gerçekten hazırız. Çünkü Türkiye, vizesiz seyahat hakkından yararlanmayan tek aday ülke." ifadesini kullandı.

Vilcinskas, AB-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin büyüdüğüne ve bu yıl gümrük birliğinin 30. yılının kutlandığını anımsatarak, ticaret hacminin 2025 sonuna kadar 230 milyar avroya çıkarılmasının beklendiğini söyledi.

Savunma ve güvenlik alanında işbirliği

Suriyelilerin 3 yılda güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmesine yardımcı olunmasına yardım edileceğini belirten Vilcinskas, Suriyelilerin ülkelerinde hayatlarını yeniden kurması için planların olduğunu ve göç politikalarının koordine edilmesi üzerine çalışılacağını bildirdi.

Maslahatgüzar Vilcinskas, "Kapsayıcı ve demokratik bir Suriye inşa etmek, AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve hatta bu stratejik ortaklığı derinleştirmek için büyük bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin savunma alanındaki başarılarına işaret eden Vilcinskas, savunma ve güvenlik alanında çok fazla işbirliği fırsatı olduğunu hatırlattı.

"(Türkiye, SAFE'den hariç tutuldu) demek doğru olmaz"

Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) hakkında konuşan Vilcinskas, şunları kaydetti:

"Bu program, AB üye devletlerin ve Ukrayna'nın savunma alanındaki direncini güçlendirecek 150 milyar avroluk bir finansman mekanizması. SAFE diğer ortakları da kapsayabiliyor. Türkiye de katılabilir. 'Türkiye, SAFE'den hariç tutuldu' demek doğru olmaz. Bazı kısımlarına erişimi var. Savunma, ekonomi, siyaset ile bağlantılı hususları ayrı göremeyiz. Bu çerçevede Türkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin güvenlik çıkarlarına bakmak lazım."