AB İklim Eylemi Genel Müdürlüğü Heyeti, Türkiye'nin Ev Sahipliği Yapacağı Cop31 Öncesi Ankara'da Çeşitli Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB)- Türkiye Delegasyonu, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde, AB İklim Eylemi Genel Müdürlüğü'nden üst düzey bir heyetin Ankara'da çeşitli görüşmeler yaptığını bildirdi. Yetkililer, ziyaretin COP31 öncesinde iklim hedeflerinin ilerletilmesinde AB- Türkiye ortaklığının gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

AB İklim Eylemi Genel Müdürlüğü'nden bir heyet, COP31 Zirvesi öncesinde Ankara 8-9 Nisan'da Ankara'yı ziyaret etti. AB- Türkiye Delegasyonu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "COP31 öncesinde AB- Türkiye iklim işbirliğini güçlendiriyoruz. AB İklim Eylemi ile birlikte Ankara'da Türk muhataplarımızla karbon fiyatlandırması, temiz enerjiye geçiş, sanayide karbonsuzlaşma, iklim direnci ve adil geçiş konularında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili yetkililerden edinilen bilgiye göre, Uluslararası İlişkiler ve İklim Finansmanı Direktörü Diana Acconcia başkanlığında ve Fabien Porcher'in eşlik ettiği heyetin ziyaretinin, politika diyaloğunu derinleştirme ve iklim eylemi, yeşil enerji ve sürdürülebilir finans alanlarında yeni iş birliği imkanlarını değerlendirmek olduğu belirtildi.

Üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapan heyet, 8 Nisan'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve ekibiyle bir araya geldi. Görüşmede karbon fiyatlandırması, iklim uyumu ve AB- Türkiye Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu'nun takibi dahil olmak üzere Türkiye'nin COP31 başkanlığının öncelikleri ele alındı. Heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası ve AB İlişkileri Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop ile görüştü. 8 Nisan'da ayrıca temiz enerji teknolojileri alanında önde gelen bir Türk üretici olan GESAN/Europower ziyaret edildi.

9 Nisan'da Avrupa İklim Vakfı, WWF Türkiye, İklim Akademisi, Küresel Gençlik Örgütleri Forumu, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarıyla yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Katılımcılar, AB ve Türkiye'nin iklim politikalarına ilişkin görüşlerini ve COP31'e yönelik beklentilerini paylaştı. UNDP Türkiye ekibiyle bir araya gelen heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçiler Zafer Ateş ve Özlem Gülsün Ergün Ulueren ile temaslarda bulundu.

Yetkililer, ziyarete ilişkin, "Ziyaret, COP31 öncesinde iklim hedeflerinin ilerletilmesinde AB-Türkiye ortaklığının güçlü olduğunu ortaya koydu. Her iki taraf da karbonsuzlaşma ve iklim dayanıklılığına olan bağlılıklarını teyit ederken, önümüzdeki aylarda iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

