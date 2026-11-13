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AB-Türkiye Delegasyonu'ndan Malatya'daki askeri helikopter kazası için taziye mesajı

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AB-Türkiye Delegasyonu'ndan Malatya'daki askeri helikopter kazası için taziye mesajı
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Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dört Türk askerinin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye halkına başsağlığı diliyor, bu zor günlerde acınızı paylaşıyoruz" denildi.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB)- Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dört Türk askerinin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye halkına başsağlığı diliyor, bu zor günlerde acınızı paylaşıyoruz" denildi.

AB-Türkiye Delegasyonu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve dört askerin şehit olduğu askeri helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Delegasyon'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Dört Türk askerinin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye halkına başsağlığı diliyor, bu zor günlerde acınızı paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA
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