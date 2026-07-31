AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz

Avrupa Birliği (AB), İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'den (Ceuta) Avrupa kıtasına ya da başka bir AB üyesi ülkeye doğru herhangi bir düzensiz göçmen geçişi bulunmadığını belirterek, Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin bir sürecin mevcut durumda başlatılamayacağını bildirdi.

Brüksel'deki basın mensuplarıyla bir araya gelen üst düzey AB yetkilisi, Sebte'deki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Schengen Sınır Kanunu uyarınca Sebte ve Melilla için geçerli olan özel kurallar bulunduğunu aktaran yetkili, "Bu kapsamda Schengen Sınır Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca Sebte ve Melilla'dan ayrılan kişilere yönelik sınır kontrolleri yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bunun özellikle vurgulanması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Sebte'den herhangi bir ileri geçiş gerçekleşmedi"

AB yetkilisi, "Sebte'den Avrupa kıtasına ya da başka bir üyeye doğru herhangi bir ileri geçiş gerçekleşmemiştir." dedi.

Bazı üye ülkelerden gelen Schengen Bölgesi'nin " İspanya'ya kapatılması talebi" hakkında da AB yetkilisi, bu konuda spekülasyona yer bulunmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hukuk son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Sebte ve Melilla için geçerli özel kurallar bulunmaktadır ve bunlar yürürlüktedir. Sebte ile Melilla'dan İspanya ana karasına veya başka bir üye devlete seyahat eden herkes sınır kontrollerine tabidir. Bu nedenle hiç kimse Sebte'den İspanya ana karasına veya başka bir AB üye devletine sınır kontrolünden geçmeden seyahat edemez. Dolayısıyla Sebte, AB'nin dış sınırının bir parçası olarak kabul edilir ve gerekli sınır kontrollerinin yapılması gerekir. İspanya, dış sınırının yönetiminden ve bu durumun idaresinden açık şekilde sorumludur."

AB yetkilisi, Sebte'den İspanya ana karasına da ileri geçiş gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Yetkililerin tüm odağının durumun kontrol altına alınması olduğunu aktaran AB yetkilisi, Sebte'ye gelenlerin Fas'a dönmesinin sağlanması ve iltica başvurusunda bulunanların İltica ve Göç Paktı kapsamındaki kurallar doğrultusunda hızla işleme alınmasının temel öncelikler arasında olduğunu ifade etti.

AB yetkilisi, iltica ve koruma şartlarını taşımayan kişilerin ise yine kurallar çerçevesinde Fas'a geri gönderilmesinin hedeflendiğini aktardı.

" Schengen Bölgesi'nin kapatılması kararı Konsey tarafından alınır"

Schengen Bölgesi'nin kapatılmasıyla ilgili ise AB yetkilisi, tüm üye ülkelerde Schengen kurallarının nasıl uygulandığına ilişkin düzenli değerlendirmeler yapıldığını anımsattı.

AB yetkilisi, sınır geçiş noktalarında ciddi eksiklikler tespit edilmesi halinde AB Komisyonunun "ciddi eksiklik raporu" hazırladığını belirterek, bu raporun önce ilgili üye devletle görüşüldüğünü, ardından AB Konseyinde ele alındığını ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla acil bir takip süreci başlatıldığını kaydetti.

Bu kapsamda ilgili ülkenin söz konusu eksiklikleri nasıl gidereceğine ilişkin bir eylem planı hazırlandığını ifade eden AB yetkilisi, "Nihai karar Konsey tarafından alınır." bilgisini verdi.

AB yetkilisi, şu aşamada olayların devam ettiğinin ve herhangi bir değerlendirme yapmak için erken olduğunun altını çizerek, "Böyle bir süreç mevcut durumda başlatılamaz. Sebte ile Schengen Bölgesi arasında zaten sınır kontrolleri uygulanmaktadır ve gelişmeler halen devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Fas, AB'nin güvenli menşe ülkeler listesinde, gelenler koruma şartlarını kapsamaz

Sebte'ye gelenlerin geri gönderilmesine ilişkin de konuşan AB yetkilisi, "Fas, AB'nin güvenli menşe ülkeler listesinde yer almaktadır. Bu nedenle ilke olarak AB'ye gelerek iltica başvurusu yapan Fas vatandaşlarının uluslararası koruma şartlarını karşılamadığı kabul edilmektedir. Bu durum, başvuruların hızlı şekilde sonuçlandırılmasına ve kişilerin Fas'a geri gönderilmesine imkan sağlamaktadır." diye konuştu.

AB yetkilisi, mevcut hukuki çerçevenin AB'de kalma hakkı bulunmayan kişilerin hızlı biçimde geri gönderilmesini sağlayacak tüm gerekli araçları içerdiğini söyledi.

Diğer taraftan İspanya ile Fas arasında uzun yıllardır yürürlükte olan ikili geri kabul anlaşması bulunduğunu anımsatan AB yetkilisi, bu mekanizmanın etkin şekilde işlediğini kaydetti.

AB yetkilisi, "Anladığımız kadarıyla İspanyol ve Fas makamları geri dönüşlerin sağlanması konusunda yakın işbirliği içindedir. Elimizdeki son verilere göre önemli sayıda kişi gönüllü olarak Fas'a dönmektedir ve bu memnuniyet verici bir gelişmedir." diye konuştu.

"İspanya'dan ilave destek talebi gelmedi"

AB sınır koruma ajansı Frontex'in halihazırda destek sağladığını belirten AB yetkilisi, yaklaşık 30 personelin limanda görev yaptığını bildirdi.

İspanyol makamlarından ilave Frontex desteği talebi gelmediğini kaydeden AB yetkilisi, gelmesi halinde desteği artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

AB yetkilisi, "Şu anki öncelik, öncelikle Fas'tan hareketlerin durdurulması, ikinci olarak ise Sebte'ye ulaşan kişilerin mümkün olan en kısa sürede Fas'a geri gönderilmesidir." dedi.

AB'nin Fas'a sağladığı desteği kullanmasını bekliyoruz

Fas ile AB arasında uzun yıllara dayanan yakın ve kapsamlı işbirliği bulunduğunun altını çizen AB yetkilisi, Fas makamlarının kontrolleri artırdığını, kuzeye giden bazı tren ve otobüs seferlerini iptal ettiğini ve Fas tarafından Sebte'ye yönelik hareketlerin durdurulması için gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Yetkililerle yakın temasın sürdüğünü vurgulayan AB yetkilisi, şunları kaydetti:

"AB, göç yönetiminin tüm alanlarında Fas'a önemli mali destek sağlamaktadır. Bu desteğin mevcut durumda azami ölçüde kullanılmasını bekliyoruz. Ayrıca gelecekte benzer durumların yaşanmaması amacıyla olası eksiklikleri Fas ile birlikte değerlendirecek, özellikle insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele kapasitesinin ve Fas'ın kendi dış sınırlarındaki kontrollerin daha da güçlendirilmesi için işbirliğimizi artıracağız."

Kaynak: AA