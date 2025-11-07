AB'den Putin'i kızdıracak vize hamlesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Vize kurallarını daha da kısıtlayarak AB vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli bir adım atıyoruz" denildi.

Avrupa Birliği'nde Rusya ile ilişkileri gerecek yeni bir adım geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırdığını duyurdu.

PUTİN'İ KIZDIRACAK VİZE HAMLESİ

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın "göçü araçsallaştırması, sabotaj faaliyetleri ve vizeyi kötüye kullanım" gibi eylemlerinin, Avrupa güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden sorumlu üye Henna Virkkunen'in şu ifadelerine yer verildi: "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasadışı saldırısı, sabotaj, dezenformasyon ve dron ihlalleri Avrupa güvenliğini ciddi biçimde tehdit ediyor. Vize kurallarını daha da kısıtlayarak AB vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli bir adım atıyoruz."

"AB'YE SEYAHAT BİR AYRICALIKTIR, HAK DEĞİL"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı onlarca yıldır Avrupa'daki en tehlikeli güvenlik ortamını yarattı. Artık topraklarımızda eşi benzeri görülmemiş sabotaj ve dron ihlalleriyle karşı karşıyayız. AB'ye seyahat bir ayrıcalıktır, hak değil." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner de yeni kurallar kapsamında Rusya vatandaşlarının tüm vize başvurularının "gelişmiş doğrulama prosedürleri ve yüksek denetim seviyeleri"ne tabi tutulacağını belirtti.

ARTIK ÇOK GİRİŞLİ VİZELER VERİLMEYECEK

Yeni düzenlemeyle Rus vatandaşlarına artık çok girişli (multi-entry) vizeler verilmeyecek, her seyahat için yeni vize başvurusu yapılması gerekecek. Uygulamanın, kamu düzenine ve iç güvenliğe yönelik tehditleri azaltmayı hedeflediği, ancak bağımsız gazeteciler ve insan hakları savunucuları gibi istisnai durumlar için esneklik sağlanacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

AB, 2022'de Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamış, daha sonra da Rus vatandaşlarına yönelik vizelerle ilgili daha sıkı kısıtlamalar getirmek üzere yeni kurallar hazırlamıştı.