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AB'nin İngiltere'ye üyelikte Avro ve Schengen'de esneklik sağlayabileceği öne sürüldü

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Politico'nun AB'den ismi verilmeyen iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, İngiltere resmi yeniden üyelik başvurusu yaparsa AB'nin ona Avro ve Schengen'de esneklik sağlayabileceği öne sürüldü. Londra başvuru yapmadığı için AB'nin resmi pozisyonu henüz oluşmadı.

Avrupa Birliği'nin (AB), İngiltere'nin resmi olarak yeniden üyelik başvurusu yapması halinde Avro ve Schengen bölgelerine dahil olmama konusunda bu ülkeye esneklik sağlayabileceği öne sürüldü.

Politico internet sitesinin AB'den ismi verilmeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Londra'nın resmi üyelik başvurusunda bulunmaması nedeniyle Birliğin de bu konuda resmi pozisyonu henüz oluşmadı.

Yetkililer, AB üyesiyken Avro ve Schengen bölgelerine dahil olmayan İngiltere'ye aynı esnekliğin yeniden üye olma durumunda da sağlanabileceğini belirtti.

Yetkililerden biri de AB'nin üyelik müzakerelerinde ülkelerin "kendine has koşullarını" göz önünde bulundurduğunu kaydederek, "Teoride standart bir yaklaşım olsa da pratikte bunun çok daha esnek olduğunu görebilirsiniz. Farklı modeller mevcut." ifadelerini kullandı.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un sonuçları 9 Haziran'da yayınlanan anketine göre, İngilizlerin yüzde 55'i AB'den ayrılmanın (Brexit) hata olduğunu düşünürken yüzde 34'ü ise bunu doğru buluyor.

İngiltere'nin ortak para birimi ve Schengen bölgesine katılmasının AB'ye üyelik için şart koşulması durumunda üyeliğe destek yüzde 35'e gerilerken, karşı çıkanların oranı ise yüzde 43'e yükseliyor.

AB üyesiyken Avro ve Schengen bölgelerine dahil olmama konusunda muafiyetlere sahip olan İngiltere, kendi para birimini kullanıyor ve pasaportsuz seyahat sistemine katılmak yerine sınırlarında kendi kontrollerini ve pasaport denetimlerini sürdürüyordu.

Kaynak: AA
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