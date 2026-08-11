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AB'den Nijerya Seçim Gözlem İddialarına Yalanlama

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AB'nin ECOWAS Daimi Temsilcisi Mignot, Nijerya'nın 2027 seçim gözlem davetini reddettikleri haberlerini yalanladı. Davetin alındığını, 2-4 gözlemciden oluşan Seçim Uzman Misyonu gönderileceğini açıkladı.

Avrupa Birliğinin (AB) Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Gautier Mignot, Nijerya'nın 2027 genel seçimlerini gözlemleme davetini reddettikleri yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AB'nin ECOWAS Daimi Temsilcisi Mignot, Nijerya'nın gelecek yıl düzenlenecek seçimleri gözlemlemek üzere AB'yi davet ettiği ancak Birliğin bu teklifi reddettiğine dair haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mignot, AB'nin bu daveti reddettiği yönündeki haberlerin "yanlış ve spekülatif" olduğunu belirtti.

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun davet mektubunun nisanda AB'ye ulaştığını ifade eden Mignot, bu ülkeye seçimler için 2 ila 4 bağımsız gözlemciden oluşan Seçim Uzman Misyonu (EEM) gönderileceğinin bildirildiğini aktardı.

AB'nin seçim gözlem misyonlarının her yıl ilgili ülkelerin koşullarına ve mevcut kaynaklara göre belirlendiğini belirten Mignot, Nijerya'da EEM görevlendirilmesi kararının da bu çerçevede alındığını kaydetti.

Mignot, AB tarafından finanse edilen "Nijerya'da Demokratik Yönetişimin Desteklenmesi" projesinin de uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

AB'nin, Nijerya'da 2027'de yapılacak seçimleri gözlemlemekten çekildiği ve ülkedeki 20 yıllık seçim gözlem faaliyetlerini sonlandırdığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Kaynak: AA
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