AB, Nijerya'ya 250 Bin Avro Fon Ayırdı

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın Benue ve Plateau eyaletlerinde silahlı grupların saldırıları nedeniyle yerinden edilen kişilere yönelik insani yardım amacıyla 250 bin avro fon ayırdı.

AB'nin Nijerya Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fonun, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) bünyesindeki Afet Müdahale Acil Fonu (DREF) aracılığıyla sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımların son dört ay içinde yerinden edilmiş 2 bin 500 savunmasız haneye ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sağlanacak yardımın yalnızca acil ihtiyaçları karşılamayı değil, aynı zamanda sağlık, hijyen ve güvenlik konularında farkındalık kampanyaları yürüterek korunma hizmetlerini güçlendirmeyi de amaçladığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamlı yaklaşım, özellikle kadınlar, çocuklar ve tekrar tekrar yerinden edilenler başta olmak üzere savunmasız kişilerin onurunu korumayı ve mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Yılın ilk yarısında Benue ve Plateau eyaletlerinde güvenlik krizinin tırmandığına dikkat çekilen açıklamada, çok sayıda köyün saldırıya uğradığı, binlerce kişinin ise güvenlik gerekçesiyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, yerinden edilen kişilerin çoğunun geçimini tarımla sağlayan kırsal kesim halkı olduğu ve bu kişilerin ekim sezonunda topraklarından uzak kalmalarının gıda güvencesi açısından ciddi risk oluşturduğu bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü verilerine göre, Benue eyaletinde 15 binden fazla, Plateau eyaletinde ise 21 binden fazla kişinin yerinden edilmiş durumda olduğu kaydedildi.

AB, geçen ay da Benue eyaletindeki yerinden edilmiş nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) 500 bin avro kaynak aktarmıştı.