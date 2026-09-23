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AB liderleri Şara ile New York'ta görüşüp Suriye'ye yatırımı artırmak istiyor

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile New York'ta iyi bir görüşme yaptıklarını belirtti. Liderler, Suriye'ye daha fazla yatırım yapmayı ve ortaklığı ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek bu ülkeyle ortaklığı ileri seviyeye taşımak istediklerini kaydetti.

Von der Leyen ve Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada, Şara ile New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya geldiklerini belirtti.

Şara ile görüşmelerinin "iyi" geçtiğini kaydeden von der Leyen ve Costa, AB'nin Suriye'de "zararlı dış müdahalelerden arınmış, barışçıl, istikrarlı ve kapsayıcı" geçiş süreci için "güvenilir ortak" olduğu mesajını verdi.

Von der Leyen ve Costa, Suriye'nin yeniden inşası, mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü için aktif şekilde çalıştıklarını aktararak Suriye'ye daha fazla yatırım yapmayı ve ortaklığı ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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