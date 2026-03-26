Haberler

AB Konseyi Başkanı Costa, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lübnan'daki durumu 'dehşet verici' olarak tanımladı ve İsrail'in askeri operasyonlarını durdurması gerektiğini vurguladı. Costa, Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, AB'nin dayanışma ve destek mesajını iletti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lübnan'daki durumun "dehşet verici" olduğunu belirterek, İsrail'in "askeri operasyonlarını" durdurması gerektiğini kaydetti.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'la telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Lübnan'daki durumun "dehşet verici" olduğunu vurgulayan Costa, Avn'a AB'nin dayanışma ve destek mesajını ilettiğini aktardı.

Costa, "Lübnan, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklama konusunda doğru karar vermiştir. Hizbullah saldırılarını derhal durdurmalıdır. İsrail de askeri operasyonlarını sonlandırmalı ve Lübnan makamlarıyla doğrudan görüşmelere başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Costa, tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesi, sivilleri ve sivil altyapıyı koruması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
