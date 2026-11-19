Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'nın müzakere masasına oturmaya zorlanması gerektiğini belirterek, "Avrupa'yı ilgilendiren konular Avrupa tarafından ele alınmalı." dedi.

Berlin'de düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu"na katılan Costa, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Costa, AB'nin önceliğinin Ukrayna'ya desteği sürdürmek ve Rusya'yı müzakere masasına oturmaya zorlamak olduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın güçlü bir müzakere ekibi, ortak bir tutumu ve net bir hedefi bulunduğunu anlatan Costa, bunun Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu ifade etti.

Costa, "Avrupa'yı ilgilendiren konular Avrupa tarafından ele alınmalı." mesajını vererek, AB liderlerinin gelecek hafta düzenlenecek zirvede Ukrayna finansmanına ilişkin AB Komisyonu'nun önerisini değerlendireceğini söyledi.

Kaynak: AA