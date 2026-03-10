AB Konseyi Başkanı Costa: "İran Savaşından Kazanan Tek Ülke Rusya"

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "ABD ve İsrail'in İran ile arasındaki savaşta şu ana kadar kazanan tek ülkenin Rusya olduğunu" söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, diplomatik çözüm yollarına dönülmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa Brüksel'de AB büyükelçilerine yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına işaret ederek, enerji fiyatlarının yükselmesiyle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse edecek yeni kaynaklar elde ettiğini belirtti. Costa, Rusya'nın ayrıca Orta Doğu'daki çatışmanın ön plana çıkması nedeniyle Ukrayna cephesine olan dikkatin azalmasından da faydalandığını kaydetti.

Costa, ABD'nin uluslararası kurallara dayalı düzeni zorladığını ifade ederek, AB'nin bu düzeni korumasının önemine vurgu yaptı ve "Daha fazla tırmanıştan kaçınmalıyız. Böyle bir yol Orta Doğu'yu, Avrupa'yı ve ötesini tehdit ediyor" dedi.

Kremlin: "Putin'in İran önerileri hala masada"

Öte yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, "savaşta gerilimi azaltmak ve arabuluculuk yapmak amacıyla çeşitli seçenekler sunduğunu" açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmede, gündeme getirilen önerilerin hala masada olduğunu aktararak, Rusya'nın bölgedeki gerilimi azaltmak için elinden gelen her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Putin'in önerileri arasında çatışmaların derhal durdurulması ve diplomatik çözüm yollarına dönülmesi yer alıyor. İran, Körfez ülkeleri ve ABD ile temaslarını sürdürerek, bölgesel gerilimin enerji piyasaları ve küresel istikrar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Putin, silahlı yöntemler yerine siyasi müzakerelerle çözüm çağrısında bulunmuştu. Putin, Avrupa ve gerekirse diğer ülkelere enerji konusunda yardımcı olabileceklerini belirtmişti.

Ayrıca Putin, ABD ile görüşmesinde, "savaşın hızlı şekilde sona erdirilmesi ve uzun vadeli, siyasetten bağımsız enerji iş birliğinin önemini" vurguladı.

