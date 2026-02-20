Haberler

Suica, eleştirilere rağmen AB adına Gazze'nin yeniden inşasına destek mesajları verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, ABD öncülüğünde oluşturulan Barış Kurulu'nun Gazze toplantısına katılarak insani yardım ve iyileşme sürecine destek mesajları verdi. Ancak, AB Komisyonu'nun dış politika yetkisi ile ilgili eleştiriler gündeme geldi.

Avrupa Birliği (AB) adına Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katıldığı için eleştirilen AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Gazze'de iyileşme ve yeniden inşa sürecine destek mesajları verdi.

ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk liderler toplantısına AB'yi temsilen katılan Suica, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Suica, "Amacımız açık: Koordineli eylem, hesap verebilir yönetim ve Filistin halkı için somut sonuçlar." ifadesini kullandı.

Barış Planı'nın ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı Kararı'nın uygulanmasını desteklemeyi hedeflediğini belirten Suica, AB'nin insani yardım ve erken iyileşmeden yönetim reformu ve kurum inşasına, güvenlik ve ekonomik desteğe kadar geniş bir yelpazede araçlar sunduğunu kaydetti.

Suica, toplantı marjında Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan temsilcileriyle ikili görüşmeler de yaparak Gazze'nin iyileşme ve yeniden inşasında ortaklıklarla ilerleneceğini belirtti.

Suica'nın katılımı eleştirildi

AB Komisyonu'nun toplantıda temsil edilmesi büyük tepki çekti.

Başta Fransa olmak üzere üye ülkelerden yetkililer, Komisyonun AB Konseyi'nden bu yönde bir yetki almadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Eleştirilerin merkezinde, AB Komisyonu'nun dış politikayı belirleme yetkisi bulunmaması, bu alanın üye devletlerin oy birliğiyle aldığı kararlar çerçevesinde şekillenmesi ve Suica'nın teknik bir bürokrat değil, siyasi kimliği olan bir temsilci olması gibi gerekçeler yer aldı.

AB Komisyonu sözcülerinden Guillaume Mercier daha önceki açıklamasında Suica'nın katılımının "Barış Kurulu'na üyelik anlamına gelmediğini", toplantıya ne statüde katılım sağlandığının öneminin bulunmadığını ve temel amacın AB'nin ne yapabileceğini ortaya koymak olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk değerlendirme olumsuz! Skriniar'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler

"Beni beddualar bu hale getirdi" diyor
İlk değerlendirme olumsuz! Skriniar'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı

İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişim! Bir tek o görevinde kaldı