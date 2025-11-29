Haberler

AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Gazze'ye Geçiş İzni Alamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Eşitlik Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'deki durumu yerinde görmek istemesine rağmen İsrail'in geçiş izni vermediğini açıkladı. Lahbib, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek yardımın artırılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Mısır ziyareti kapsamında Gazze'ye geçmek istediğini ancak İsrail'in geçiş izni vermediğini duyurdu.

Lahbib, Mısır ziyareti kapsamında bulunduğu Refah Sınır Kapısı'nda Gazze'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'de her gün Filistinlilerin öldüğünü ve her gün iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Lahbib, ateşkesin başlamasından bu yana 67'si çocuk, 347 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lahbib, "Gazze'deki durumu bizzat görmek için sınırı geçmeyi planlamıştım. Maalesef İsrail geçiş izni vermedi. Bu da bizi derinden üzdü." dedi.

Gazze'nin, insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere binlerce sivilin mezarlığına dönüştüğünü vurgulayan Lahbib, dünyanın en tehlikeli yeri haline gelen bölgede sadece işlerini yaparken hayat kurtarmaya çalışan yaklaşık 600 yardım görevlisinin öldüğünü kaydetti.

Lahbib, "Bazı bölgelerde ayakta tek bir bina bile yok ve kış yaklaşırken Filistinlilerin gidecek hiçbir yeri, sıcak veya kuru kalma imkanı yok. Aileler tuğla taş yığınları arasında yaşıyor, dondurucu yağmurdan korunamıyor. Uzmanlar felaket bir kış olacağı konusunda uyarıyor." diye konuştu.

Ateşkesin devam etmesi gerektiğini yineleyen Lahbib, ateşkese tam anlamıyla uyulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin sivilleri korumanın tek yolu olduğunu vurguladı.

Lahbib, birinci aşamadan ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini, Hamas'ın silahsızlanması ve esirlerden kalanların iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Yardımın insanlara ulaşmaya başladığını, bunun ileriye doğru bir adım olduğunu, ancak ihtiyacın çok küçük bir kısmının karşılandığını ifade eden Lahbib, "Gazze'nin bir yardım seline ihtiyacı var; damla damla dağıtılan yardıma değil. Yiyecek, ilaç, barınak, yakıt ve kışlık erzak. Tüm geçiş noktalarının, iki veya üçünün değil, tüm geçiş noktalarının yeniden açılıp açık kalması gerekiyor." diye konuştu.

"İsrail, STK'lerin işlerini yapmalarına izin vermeli"

Lahbib, "İsrail, STK'lerin işlerini yapmalarına izin vermeli. Kayıt yenileme talepleriyle onları engellememeli. Gümrük işlemlerinin daha hızlı yapılmasına ve çift kullanımlı ürünlerin neler olduğu konusunda da tam bir netliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bazı çadır ve uyku tulumlarının bile "çift kullanımlı" (hem sivil hem askeri amaçlı kullanılabilecek) sayıldığını belirten Lahbib, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Lahbib, AB'nin yaptığı yardımlardan vergi mükelleflerine karşı sorumlulukları bulunduğunu hatırlatarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze'yi hayatta kalma modundan çıkarıp bu moloz denizini evlere ve okullara dönüştürmeliyiz. İnsani yardımdan erken iyileşmeye ve yeniden yapılanmaya hızla geçmemiz gerekiyor." mesajını veren Lahbib, çabaları için Mısır'a da teşekkür etti.

Lahbib Mısır temasları kapsamında El Ariş kentini ziyaret etti. Gazze'ye gönderilmek üzere bekletilen yardımlarla dolu bir depoyu ve Gazze'den tahliye edilen hastaların bulunduğu bir hastaneyi de gezdi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'deki o uçaklar yere indirildi! Bir firmada büyük kriz kapıda

Türkiye'deki o uçaklar yere indirildi! Bir firmada büyük kriz kapıda
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Türkiye'deki o uçaklar yere indirildi! Bir firmada büyük kriz kapıda

Türkiye'deki o uçaklar yere indirildi! Bir firmada büyük kriz kapıda
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Yeni Malatyaspor, takımda oyuncu kalmadığı için maça çıkmayacak

Bahis soruşturması o kulübü fena vurdu! Maça çıkamayacaklar
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia

Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.