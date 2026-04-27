AB Komisyonu Üyesi Kubilius'tan "Ukrayna, İngiltere ve Norveç'le savunma birliği kurulması" teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'daki tüm savunma kapasitelerinin entegrasyonunu sağlayacak, Ukrayna, İngiltere ve Norveç'in katılımıyla "Avrupa Savunma Birliği" kurulması önerisinde bulundu.

Kubilius, Polonya'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'na video konferans yoluyla katıldı.

Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonunun önemine işaret eden Kubilius, "Bu durum, yakın gelecekte savunmaya hazır hale gelme ve olası bir Rus saldırısını caydırma yönündeki stratejik çıkarlarımızla doğrudan bağlantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kubilius, olası bir Rusya saldırısına karşı AB ve NATO tarafında böyle bir savaş tecrübesine sahip ülke bulunmadığını savunarak, "Bizim tarafımızda bu tür savaş tecrübesine sahip tek ülke, Ukrayna'dır. Aynı zamanda savaşta kendini kanıtlamış, son derece yenilikçi bir savunma sanayisine de sahiptir." ifadesini kullandı.

Bundan dolayı Ukrayna'nın savunma kapasitesinin yakın gelecekte Avrupa savunma kapasitesiyle tam anlamıyla entegre edilmesi gerektiğinin altını çizen Kubilius, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin şu anda mümkün olmadığını, AB'ye tam üyeliğin de karmaşık ve uzun bir süreç olduğunu anımsattı.

Kubilius, "Bu nedenle en etkili yol, Avrupa'daki tüm savunma kapasitelerinin entegrasyonuna odaklanan yeni bir araç geliştirmek olabilir. Bu yüzden bir Avrupa Savunma Birliği kurulmasına ihtiyaç var. Bu yapı, Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere ve Norveç'in savunma kapasitelerinin, istekli AB üye devletleriyle entegre edilmesine imkan tanıyabilir." dedi.

Ukrayna'nın başarısının, Avrupa kıtasında sürdürülebilir barışın geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kubilius, "Otoriter Rusya, yalnızca demokratik komşuları için değil, tüm demokratik Avrupa ve hatta ötesi için kalıcı bir tehdit oluşturmaktadır." diye konuştu.