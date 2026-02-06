Haberler

Slovenya seçimleri öncesi AB Komisyonu üyelerinin ziyareti tartışmaya yol açtı

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ve Savunmadan Sorumlu Üye Andrius Kubilius'un, yaklaşan seçimler öncesinde Avrupa Halk Partisi toplantısına katılması, AB Komisyonu'nun tarafsızlığına dair endişeleri gündeme getirdi. Sosyalist ve Demokratlar ile Renew Europe grupları, durumu eleştirerek soruşturma talep etti.

Avrupa Parlamentosunda (AP) Sosyalist ve Demokratlar (S&D) ve Renew Europe (Avrupa'yı Yenile) gruplarından yapılan yazılı açıklamaya göre, grup liderleri AB Komisyonunun tarafsızlığıyla ilgili endişelerini Başkan Ursula von der Leyen'e yazdıkları bir mektupta dile getirdi.

S&D lideri Iratxe Garcia Perez ile Renew Europe lideri Valerie Hayer, Fitto ile Kubilius'un, Slovenya'da 22 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Avrupa Halk Partisi (EPP) toplantısına katılmasını ve bazı Sloven siyasetçilerle birlikte kamuoyuna açık bir etkinlikte görünmelerini eleştirdi.

Perez ile Hayer, mektuplarında, ziyaretin, AB Komisyonunun davranış kurallarına aykırı olması gerekçesiyle soruşturulmasını talep etti.

Komisyondan yanıt

AB Komisyonu Sözcüsü Maciej Berestecki, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Komisyon üyelerinin dün yaptığı söz konusu ziyaretin resmi görevleri kapsamında olduğunu söyledi.

Berestecki, Fitto ve Kubilius'un ziyaret sırasında hem iktidar hem muhalefet temsilcileriyle görüşerek "siyasi açıdan dengeli bir program" yürüttüğünü ifade etti.

Komisyon üyelerinin temasları sırasında yalnızca AB gündemi ile kendi sorumluluk alanlarına giren konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Berestecki, AB Komisyonu üyelerinin davranış kuralları uyarınca hem AB düzeyinde hem de üye ülkelerde siyasi temaslar yürütme sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
