AB Komisyonu Sözcüsü, İsrail'den 1234 konutluk E1 ihalesini geri çekmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin topraklarının gasbedilmesiyle kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesi için açılan ihaleyi geri çekmesi çağrısında bulundu.

Sözcü El Anouni, günlük basın toplantısında, İsrail'in E1 projesi ve Batı Şeria'daki hareket kısıtlamalarına ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail hükümetinin E1 projesi kapsamında 1200'den fazla konutun inşası için ihale ilanı yayımlamasının iki devletli çözüm perspektifine temelden zarar verdiğini belirten El Anouni, "E1 planının uygulanması, Batı Şeria'yı ikiye bölecek, Doğu Kudüs'ü tecrit edecek ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini daha da zayıflatacaktır." dedi.

El Anouni, bu gelişmenin Batı Şeria'da istikrarsızlığın arttığı ve şiddete başvuran yerleşimcilerin saldırılarının rekor seviyelere ulaştığı bir ortamda yaşandığına dikkati çekti.

AB'nin tutumunun açık olduğunu vurgulayan El Anouni, "E1 bölgesi dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." diye konuştu.

El Anouni, "İsrail hükümetine ihaleyi geri çekmesi çağrısında bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki devletli çözüme dayanan kapsamlı, adil ve kalıcı barışa bağlı olduğunu belirten El Anouni, İsrail ve Filistin'in tanınmış ve istikrarlı sınırlar içinde, barış ve güvenlik ortamında yan yana yaşaması gerektiğini kaydetti.

Batı Şeria'da hareket özgürlüğü vurgusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsraillilere yönelik saldırıların ardından Batı Şeria'nın tamamını kapatacağı yönündeki açıklamasına ilişkin soruya karşılık El Anouni, AB'nin sivillere yönelik tüm terör ve şiddet eylemlerini kınadığını söyledi.

El Anouni, İsrail'in güvenlik kaygılarını kabul etmekle birlikte özellikle Batı Şeria'da gerilimin arttığı bir dönemde hareket özgürlüğünün önemini vurguladıklarını belirtti ve bu özgürlüğün hem Batı Şeria içindeki hareketliliği hem de bölgeye giriş ve çıkışları kapsadığını ifade etti.

E1 Projesi

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

İsrail'in söz konusu ihale ilanı uluslararası tepkilere neden olmuştu.

12 Batı ülkesi, tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alırken bazıları ise bu yönde niyet beyanında bulunmuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin topraklarının gasbedilmesiyle kurulması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesi için açılan ihalenin, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler sonrasına ertelenmesi kararının iptalini talep etmişti.

İsrail, E1 Projesi ile Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA