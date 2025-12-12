AB Komisyonu: Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, doğrudan Gazze'de kimin suç işlediğine değinmekten kaçınarak, "Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli." açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, AA muhabirinin, "AB'nin, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de savaş suçları için hesap verilebilirlik talep edip etmediğine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

Soykırım ve savaş suçları işlenip işlenmediğine ilişkin kararın, yetkisi olan ulusal ve uluslararası mahkemelerce verilebileceğine işaret eden el Anouni, "Çok kez biz ve AB Yüksek Temsilcisi, Gazze'de durumun sürdürülemez olduğunun altını çizdik. Gazze'de sivillerin öldürülmesi savunulamaz ve siviller hiçbir zaman hedef olmamalı." ifadelerini kullandı.

El Anouni, AB'nin iki devletli çözüme odaklanmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bu konuya ilişkin hiçbir kafa karışıklığı bulunmadığını ve söz konusu çözümü desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi.

AA muhabirinin, "O zaman sizin kullandığınız terminolojiyle tekrar sorayım, Gazze'de durumu sürdürülemez kılanlar için hesap verilebilirlik talep ediyor musunuz?" sorusu üzerine el Anouni, kararlı şekilde İsrail'e uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduklarını anımsattı.

El Anouni, AB'nin işgal altındaki Filistin topraklarında her türlü şiddeti kınamaya devam ettiğini belirterek, aynı zamanda Gazze'deki durumla ilgili endişelerini dile getirdiklerini ve İsrail'e durumu iyileştirme çağrısında bulunduklarını ifade etti.

İsrail'in meşru müdafaa hakkı bulunduğunu savunan el Anouni, bunu uluslararası hukuk uyarınca yapmak zorunda olduğunun altını çizdi.

El Anouni, "Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli." diyerek, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının yasal olarak bağlayıcı kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Ancak Gazze'ye ilişkin çifte standart suçlamalarını da göz ardı etmiyoruz. Şunu vurgulamak isterim ki, esasen yaklaşımımız (Ukrayna'dan) farklı değil. Tek fark, izlediğimiz politika konusunda üye devletler arasındaki bölünmüşlüktür. Bu da elde edebileceğimiz sonuçları sınırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Gazze'de insanlar hala acı çekiyor"

İsrail'in insani yardım engelini sürdürmesine ilişkin bir soruyu cevaplayan AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova ise Gazze'de özellikle kış aylarında durumun çok ciddi olduğunu ifade etti.

İnsanları korumak için yeterli çadır bulunmadığını ve yardım tırlarının sınırda engellendiğini doğrulayan Hrncirova, "İsrailli yetkililerle diyaloğumuzu sürdürüyoruz. İnsani yardım ortaklarının ihtiyaçlarını aktarmaya devam ediyoruz." dedi.

Hrncirova, Birleşmiş Milletlerle de iletişimin sürdüğünü aktararak, halihazırda sahada personeli bulunmadığını, durumu kontrol etmenin zor olduğunu kaydetti.

Ateşkesin ardından Gazze'de durumun biraz düzeldiğine işaret eden Hrncirova, "Ancak hala insanlar acı çekiyor. Yardım yeterli değil, çok daha fazlasına ihtiyaç var." uyarısında bulundu.