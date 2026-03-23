AB: Macaristan'ın Rusya'ya bilgi sızdırdığı yönündeki iddialar hakkında hükümetten açıklama bekliyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun, AB Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığına dair iddialar hakkında Macar hükümetinden açıklama talep etti. Szijjarto, suçlamaları 'yalan haber' olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun, AB Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığına ilişkin iddialar hakkında Macar hükümetinin açıklama yapmasını beklediklerini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun, Konsey'de bakanlar düzeyinde kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeleri Rus mevkidaşıyla paylaştığına ilişkin iddiaların son derece endişe verici olduğunun altını çizen Hipper, üye devletler arasındaki ve üye devletlerle kurum arasındaki güven ilişkisinin AB'nin işleyişi açısından temel öneme sahip olduğunu ifade etti.

Hipper, "Bu nedenle Macar hükümetinden gerekli açıklamaları yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "AB Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdıkları" iddiasına ilişkin "yalan haber" nitelendirmesi yapmıştı.

Washington Post gazetesinin, ismini açıklamayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Szijjarto'nun, AB Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya ilettiği öne sürülmüştü.

Haberde, Szijjarto'nun, AB toplantıları molalarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak, perde arkası bilgileri sızdırdığı ve Rus yetkililere çözüm önerilerinde bulunduğu iddia edilmişti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise "Orban'ın ekibinin, AB Konseyi toplantılarını en ince ayrıntısına kadar Moskova'ya bildirdiği haberi kimseyi şaşırtmamalı. Bu konuda uzun zamandır şüphelerimiz vardı. İşte bu yüzden sadece kesinlikle gerekli olduğunda söz alıyorum ve sadece gerektiği kadar konuşuyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
