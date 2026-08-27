Von der Leyen Grönland'a gidiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek haftaki Grönland ziyaretinde Grönland, Danimarka ve Faroe Adaları başbakanlarıyla görüşerek AB-Grönland Ortak Bildirisi'ne imza atacak.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, Komisyonun günlük basın toplantısında von der Leyen'in gelecek haftaki programına ilişkin bilgi verdi.

Pinho, von der Leyen'in 30-31 Ağustos'ta Grönland'da temaslarda bulunacağını belirterek burada Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Faroe Adaları Başbakanı Beinir Johannesen ile görüşeceğini söyledi.

Ziyaret kapsamında von der Leyen'in AB-Grönland Ortak Bildirisi'ni imzalayacağını aktaran Pinho, temasların Avrupa'nın Arktik bölgesine, bölgenin güvenliğine ve işbirliğine verdiği önemi ortaya koyduğunu ifade etti.

Pinho, von der Leyen'e ziyarette AB Komisyonunun Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jozef Sikela ile AB'nin Arktik ilişkilerinden sorumlu özel danışmanı Jyrki Katainen'in eşlik edeceğini kaydetti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı kontrol etme yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu oluyor.

Trump, Grönland'ın ABD'nin güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını savunurken Danimarka ve Grönland yönetimleri adanın "satılık" olmadığını vurguluyor. AB yönetimi ise Grönland'ın geleceğine ilişkin kararların Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu vurgularken Arktik güvenliği ile kritik ham maddeler alanlarında bölgeyle işbirliğini artırıyor.

Kaynak: AA