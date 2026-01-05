AB Komisyonu Başkanı, Ürdün, Süriye ve Lübnan'ı ziyaret edecek
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, bölgedeki istikrarı ele almak üzere Ürdün, Suriye ve Lübnan'ı ziyaret edeceği açıklandı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin daha önce yaptığı açıklamalar ve ekonomik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili gelişmeler de gündemde.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ürdün, Suriye ve Lübnan'ı ziyaret edeceği bildirildi.
AB Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho, günlük basın toplantısında konuştu.
Pinho, von der Leyen'in perşembe günü Ürdün, Suriye ve Lübnan'a ziyaret düzenlemek için hareket edeceği kaydedildi.
AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Haziran 2025'te Suriye'yi ziyaret etmiş, "Yeni liderlik altında Suriye'nin istikrarlı, müreffeh ve kapsayıcı bir ülkeye dönüştüğünü görmek istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas 20 Mayıs 2025'te, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini bildirmiş, yaptırımlar 28 Mayıs 2025'te resmen kaldırılmıştı.