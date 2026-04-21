AP Türkiye Raportörü'nden von der Leyen'in Türkiye açıklamasına tepki

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'yi Rusya ve Çin ile birlikte jeopolitik bir tehdit olarak değerlendiren açıklamalarını hatalı buluyor ve bu yaklaşımın güvenlik işbirlikleri ile çeliştiğini belirtiyor.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Başkan Ursula von der Leyen'in Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmesinin jeopolitik açıdan hatalı bir analiz olduğunu ifade etti.

Amor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Von der Leyen, Türkiye'yi Rusya ve Çin ile birlikte Avrupa üzerinde etkide bulunan aktörler arasında göstermesine atıfta bulunan Amor, "Bu yaklaşım, güvenlik ve savunma alanlarında daha güçlü işbirliğine yönelik tekrarlanan mesajlarla tamamen tutarsızdır ve jeopolitik açıdan hatalı bir analizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB'nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
