Haberler

AB'den İran lideri Hamaney'in ölümü hakkında açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ursula von der Leyen, İran lideri Ali Hamaney'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, İran halkı için yeni bir umut doğduğunu ancak bunun bölgede istikrarsızlık riskini artırabileceğini ifade etti. Von der Leyen ayrıca, bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi hakkında "İran halkı için yeni bir umut doğduğu ancak bunun bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirdiği" değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hamaney'in öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"Hamaney'in ölümüyle İran halkı için yeni bir umut doğdu. Geleceğin İran halkı tarafından sahiplenilip şekillendirilmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullanan von der Leyen, bunun aynı zamanda bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirdiğini ve bölgeyi şiddet sarmalına sürükleyebileceğini bildirdi."

Von der Leyen, istikrar ve güvenliği sağlamak için bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını kaydetti.

Bu kapsamda Ürdün Kralı 2. Abdullah'la telefonda görüştüğünü bildiren von der Leyen, Amman'ın önemli bir aktör olduğunu ve gelecekte de önemli rol oynayacağını ifade etti.

"Farklı bir İran'a giden açık bir yol var"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Hamaney'in ölümünün ülke tarihinin "belirleyici anlarından" olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra ne olacağı belirsiz. Ancak artık halkının daha fazla özgürlükle şekillendirebileceği farklı bir İran'a giden açık bir yol var." açıklamasını yaptı.

Kallas ayrıca, ABD-İsrail saldırılarının ardından gerçekleşen İran misillemelerinden en fazla etkilenen ülkeler de dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek

İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'nu bastılar, ölü ve yaralılar var

Bir ülke daha karıştı! Konsolosluğu bastılar, ölü ve yaralılar var