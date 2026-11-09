AB Komisyonu, Abu Dabi'deki Ukrayna barış görüşmelerine güvenlik danışmanı gönderecek

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Abu Dabi'de gerçekleşecek Ukrayna barış görüşmelerine, Ulusal Güvenlik Danışmanı düzeyinde katılacağı bildirildi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Abu Dabi'nin yanı sıra Ukrayna'da barışa yönelik çabaların cuma günü Dublin'de düzenlenecek gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde de ele alınacağını anımsatan Pinho, ayrıca Berlin Forumu'nda da bu konunun görüşüleceğini söyledi.

Pinho, söz konusu toplantıların, Ukrayna'nın güçlendirilmesi, finansmana ilişkin bazı konular ve devam eden diplomatik girişimlerin ele alınması için bir fırsat olacağını aktardı.

AB Komisyonunun Abu Dabi'deki toplantıda Ulusal Güvenlik Danışmanı düzeyinde temsil edileceğini belirten Pinho, AB Konseyinin de temsilci göndereceğini bildirdi.

"Konuyla ilgili taraflarla görüşmeye hazırız"

Pinho, AB'nin Rusya'yla görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa güvenlik çerçevesine ilişkin görüşmeler konusunda karar vermek AB'nin yetki alanındadır. Bu konu AB'nin güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğinden, Birliğin bu görüşmelerde yer alması gerekiyor. Bu nedenle, konuyla en yakından ilgilenen taraflarla görüşmeye açığız. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantılara katılmamızın nedeni de budur."

Süreçte ortak ve tutarlı bir mesaj verilmesi gerektiği konusunda da hemfikir olduklarını kaydeden Pinho, Avrupa güvenlik çerçevesine ilişkin görüşmelerin ise çatışma sona erdikten sonra yapılması gerektiğini söyledi.

Pinho, "Biz güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren bu görüşmelerde AB'nin tutumunu ortaya koymak ve Birliğin çıkarlarını savunmak üzere orada bulunacağız." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna ile Rusya arasında ABD arabuluculuğunda yapılacak müzakerelerde Avrupa'nın da masada olacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, ülkesinin arabuluculuğunda Abu Dabi'de Rusya ile Ukrayna arasında çalışma düzeyinde görüşmeler yapılacağını, bunların savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması, insani yardım çalışmaları ve barışa yönelik atılacak sonraki adımlara odaklanacağını belirtmişti.

Kaynak: AA