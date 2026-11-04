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AB Komisyonu, 7 yolcu uçağına yapılan bomba ihbarlarında bağlantı için erken dedi

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AB Komisyonu, 7 yolcu uçağına yapılan bomba ihbarlarında bağlantı için erken dedi
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AB Komisyonu, 7 yolcu uçağına yapılan bomba ihbarlarını yakından izliyor, üye ülkelerle teması sürdürüyor. Komisyon, ihbarlar arasında bağlantı için erken olduğunu belirtirken, güvenlik kontrolleri bazı havalimanlarında uçuşları geçici aksattı ve patlayıcı bulunmadı.

BRÜKSEL, 4 Kasım (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa'da havacılık sektörünü etkileyen bomba ihbarlarını yakından takip ettiklerini belirterek, olaylar arasında bağlantı olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu bildirdi.

Komisyon sözcüsü, e-posta aracılığıyla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Durumu yakından izliyoruz ve olaylardan etkilenen üye ülkelerle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı. Sözcü, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın da sürece dahil olduğunu belirtti.

Sözcü, "Sivillere yönelik hiçbir tehdit kabul edilemez. Vatandaşların emniyet ve güvenliğinin sağlanması önceliğimiz olmaya devam ediyor" dedi.

Komisyon, bildirilen olaylar arasında bağlantı olup olmadığı konusunda ise herhangi bir değerlendirme yapmadı.

Sözcü, "Bildirilen olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı konusunda sonuca varmak için henüz çok erken. Ulusal düzeydeki soruşturmalar devam ediyor ve bu soruşturmalar yetkili makamların sorumluluğuna giriyor" dedi.

Salı günü Polonya, Bulgaristan, İtalya ve İspanya'ya gidecek yedi yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmıştı. İhbarlar üzerine güvenlik kontrolleri yapılırken, bazı havalimanlarında uçuşlar geçici olarak aksadı. Herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Kaynak: Xinhua
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