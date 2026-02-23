Haberler

AB, Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonunun görev süresini uzattı

Avrupa Birliği Konseyi, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumak amacıyla başlatılan 'Aspides' misyonunun görev süresini 28 Şubat 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Misyon için ayrıca 15 milyon avro mali kaynak ayrıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunun görev süresini 28 Şubat 2027'ye kadar uzatma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Aspides" misyonunun görev süresi 28 Şubat 2027'ye kadar uzatıldı.

Ayrıca, 1 Mart 2026-28 Şubat 2027 döneminde misyonun ortak masraflarını karşılamak üzere 15 milyon avroluk mali kaynak ayrılması üzerinde mutabakata varıldı.

AB, "Aspides" misyonunu Şubat 2024'te başlatmıştı.

Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.

Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda faaliyet gösteren ve Yunanistan'ın Larissa kentinde bulunan misyonu Tuğamiral Vasileios Gryparis komuta ediyor.

