AB, İsraillilerin saldırılarından etkilenen Batı Şeria'daki Filistinlilere yardım programı başlatacağını duyurdu

Güncelleme:
Avrupa Birliği'nin (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından etkilenen Filistinlilere yönelik yardım programı başlatacağı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre Stutzmann, AB'nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ile diplomatik misyon temsilcileri ve yabancı büyükelçiler eşliğinde Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir köyünü ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Stutzmann, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarını "alarm" şeklinde değerlendirdiklerini belirterek, "Ne yazık ki bu olayların yaşanmasını engelleyemedik ancak tekrar etmemesini sağlamak için çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.

AB'nin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının artmasını sınırlamaya yönelik çabalar kapsamında yardım programının başlatılması dahil "kararlı siyasi tedbirleri" değerlendirdiğini belirten Stutzmann, söz konusu programın sahada görev yapacak gönüllü gruplar aracılığıyla Filistinlilere koruma sağlanmasını ve güvenliklerini güçlendirecek entegre bir sistem kurulmasını öngördüğünü ifade etti.

Bu adımın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını durdurmak ve Filistinli sivillere koruma sağlamak için uluslararası çağrıların arttığı bir dönemde geldiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsraillilerin Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir köyünde bir okula düzenlediği silahlı saldırıda, 14 yaşındaki öğrenci Evs Hamdi el-Naasan ile 32 yaşındaki Cihad Merzuk Ebu Naim'in yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya

Endişe yaratan mesaj: Dünya tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya
Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu

Büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya

Endişe yaratan mesaj: Dünya tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya
Galatasaray'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku soruşturmasında başsavcılıktan düğümü çözecek talimat