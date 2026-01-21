AB Komisyonu üyesi Lahbib, İsrail'in UNRWA tesislerini yıkmasını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerini yıkmasını kınadı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Lahbib, Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşüne göre, İsrail'in BM kuruluşlarının faaliyetlerini engellememek ve BM ile iyi niyetle işbirliği yapma yükümlülüğü olduğunu hatırlattı.

Lahbib, İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan UNRWA tesislerini yıkmasını kınayarak "İsrail makamlarını, BM üye devletlerinin BM tesislerinin dokunulmazlığını korumak ve saygı göstermekle yükümlü olduğu BM Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal eden bu tür eylemleri durdurmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın barış ve güvenliğin tesis edilmesine yardımcı olan koşulların korunmasına katkıda bulunduğunu aktaran Lahbib, AB'nin UNRWA'ya siyasi ve mali desteğini sürdürmede kararlı olduğunu vurguladı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkımı

İsrail güçleri, dün sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.