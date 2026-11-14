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AB, İsrail'e Gazze'ye insani yardımlar için tüm sınır kapılarını açma çağrısı yaptı

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AB, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların derhal ve engelsiz ulaştırılması ile tüm sınır kapılarının yeniden açılması çağrısında bulundu. Açıklamada, seller ve kış koşullarının yaşamı ağırlaştırdığı, Nasır Hastanesine yönelik hava saldırısının kaygı verici olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e, Gazze'ye insani yardımların derhal ve engelsiz ulaştırılmasına izin vermesi ve bölgedeki tüm sınır kapılarını yeniden açması çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi tarafından AB adına Gazze'deki insani gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AB, Gazze'de devam eden ve yıkıcı sonuçlar doğuran insani krizden duyduğu derin endişeyi yineliyor. Gazze'yi vuran şiddetli seller ve kış koşulları, zaten tükenmiş durumdaki halkın yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor, güvensiz koşulları ve insanların çektiği acıları artırıyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka her koşulda uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, sivillerin, sivil altyapının, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Nasır Hastanesine yönelik son hava saldırısı son derece kaygı vericidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'i, insani yardımın ve erken toparlanma desteğinin geniş ölçekte derhal, engelsiz biçimde ulaştırılmasına ve kesintisiz dağıtılmasına izin vermeye ve Gazze'deki tüm sınır kapılarını yeniden açmaya çağırıyoruz. İsrail, BM'nin ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları dahil insani yardım örgütlerinin çalışmalarına imkan tanımalı ve uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uymalıdır."

Açıklamada, ateşkesin ilanının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen askeri saldırıların sürdüğü, mevcut erişim kısıtlamaları nedeniyle uygun barınma malzemeleri, ilaç ve tıbbi ekipman dahil temel ihtiyaç maddelerindeki eksikliklerin devam ettiği belirtildi.

Bu durumun kabul edilebilir ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarının sağlanmasını engellediğine işaret edilen açıklamada, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığı yinelendi.

Kaynak: AA
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