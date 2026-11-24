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Avrupa Birliği (AB), İsrail'e Gazze'deki tüm sınır kapılarını açması, insani yardımların girişine yönelik kısıtlamaları kaldırması, sivilleri koruması ve uluslararası insancıl hukuka uyması çağrısında bulundu.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda Gazze'deki insani durum ele alındı.

AP'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından oturuma ilişkin yapılan paylaşımda, " Gazze'deki koşullar giderek kötüleşiyor. İsrail, hava saldırılarını ve insani yardımlara yönelik kısıtlamalarını sürdürürken sel ve soğuk hava, kışın gelişini haber veriyor." ifadeleri kullanıldı.

AB Konseyi adına konuşan İrlandalı Bakan Charlie McConalogue da Gazze'de yaşanan şiddetli sellerin mevcut insani krizi daha da ağırlaştırdığını belirtti.

İrlandalı Bakan, " İsrail'e, insani yardımların derhal ve engelsiz girişine izin vermesi, yardımların geniş çapta ve kesintisiz ulaştırılmasını sağlaması ve Gazze'deki tüm sınır kapılarını yeniden açması yönündeki çağrımızı sürdürüyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil BM kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve diğer insani yardım kuruluşlarının güvenli ve etkin şekilde faaliyet gösterebilmesinin önemini vurgulayan McConalogue, şunları aktardı:

"Nasr Hastanesine düzenlenen son hava saldırısına da değinmek isterim. Bu, son derece endişe verici. İsrail'in uymak zorunda olduğu uluslararası hukuk, sivillerin ve sivil altyapının korunmasını da kapsıyor."

McConalogue, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik kapsamlı planı destekleyen 2803 sayılı kararının kabul edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ateşkesin ve kararın diğer hükümlerinin uygulanmasında ilerleme kaydedilememesinden AB'nin endişe duyduğunu ifade etti.

Saldırıların sürdüğüne dikkati çeken McConalogue, insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Gazze'de yeterli barınma imkanlarının yanı sıra ilaç ve tıbbi ekipman sıkıntısının devam ettiğini kaydetti.

"İsrail hükümetinin politikasında değişiklik olmadan insani yardımlarda kayda değer bir artış sağlanamaz"

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib de "Bugün İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu bir UNRWA çalışanı hayatını kaybetti, 3 çalışan ise yaralandı." bilgilerini paylaştı.

Gazze'nin BM'nin kuruluşundan bu yana kurumun yardım çalışanları için en ölümcül yer olduğuna işaret eden Lahbib, Gazze'nin toparlanmadığının, yalnızca hayatta kalmaya çalıştığının altını çizdi.

Lahbib, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin gerçek anlamda ateşkes olmadığını, o tarihten bu yana Gazze'de 1600'den fazla kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

AB Komisyonu üyesi Lahbib, nüfusun yoğun olduğu bölgelere yönelik hava saldırılarının ve kitlesel yerinden edilmelerin sürdüğüne dikkati çekerek, Gazze halkının tamamen insani yardımlara bağımlı olduğunu vurguladı.

Hastanelerin, okulların, su ve elektrik altyapısının yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü belirten Lahbib, temel hizmetlerin son derece sınırlı olduğunu söyledi.

Lahbib, insani yardım çalışanlarının Gazze'ye girişte ve bölge içerisindeki hareketlerinde engellerle karşılaştığını, hayati önem taşıyan bazı yardım malzemelerinin "çift kullanımlı" olarak sınıflandırılması nedeniyle haftada yalnızca bir gün Gazze'ye girişine izin verildiğini dile getirdi.

Söz konusu sınıflandırmanın keyfi olduğunu ve açık, öngörülebilir kriterlere dayanması gerektiğine işaret eden Lahbib, dünyada insani yardım finansmanı veya malzemesi eksikliği bulunmadığını, asıl sorunun Gazze'nin bunlara erişememesi olduğunu kaydetti.

Lahbib, kış mevsiminin ilk fırtınasında 70 binden fazla çadırın sular altında kaldığını ve 220 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiğini, aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

İnsani yardım kuruluşları ve AB üyesi ülkeler tarafından temin edilen çadırların Gazze dışında bekletildiğine dikkati çeken Lahbib, şunları söyledi:

"Barınma imkanları mevcut. Kaynaklar seferber edildi ve insani yardım kuruluşları bunları ulaştırmaya hazır. Ancak korunmaya çaresizce ihtiyaç duyan aileler bunlara erişemiyor. Bu, insani yardım kapasitesi meselesi değil, açıkça siyasi bir tercih. İsrail hükümetinin politikasında değişiklik olmadan insani yardımlarda kayda değer bir artış sağlanamaz. Bu, uluslararası insancıl hukuk kapsamında açık bir yükümlülüktür."

İsrail'e tüm sınır kapılarını açma çağrısı

Lahbib, Gazze'ye insani yardımların geniş çapta ulaştırılmasının 53 ülke ve uluslararası kuruluşun yanı sıra 27 AB üyesi ülkenin ortak talebi olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tüm sınır kapılarını açmalı, çift kullanımlı malzemeler dahil temel ihtiyaç malzemelerine yönelik kısıtlamaları kaldırmalı, insani yardım kuruluşlarının güvenli ve etkin şekilde faaliyet göstermesine izin vermeli, sivilleri korumalı, ateşkese ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeli."

AB'nin Refah Sınır Kapısı'ndaki misyonunun talep edilmesi halinde insani yardımların girişini kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirten Lahbib, AB Komisyonunun 2026'da Filistin'e yönelik 217 milyon avronun üzerinde insani yardım sağlayacağını teyit ettiğini bildirdi.

Lahbib, Gazze'den AB ülkelerine tıbbi tahliyeleri kolaylaştırmaya ve insani yardım malzemelerinin taşınmasına destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının engellenmesi halinde finansmanın tek başına hayat kurtaramayacağını vurgulayan Lahbib, "Avrupa tek sesle konuşmalı ve İsrail makamlarına mesajımız tutarlı olmalı: insani yardımların erişimine izin verin, sivilleri koruyun ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA