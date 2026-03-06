Haberler

AB Komisyonu: İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'daki İHA saldırılarını kınıyoruz

Avrupa Birliği, İran'ın Azerbaycan, Türkiye ve Körfez bölgesinde gerçekleştirdiği ayrım gözetmeyen İHA saldırılarını şiddetle kınadı. AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, bu eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, "İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'da gerçekleşen ayrım gözetmeyen saldırılarını kınıyoruz." dedi.

Sözcü Al Anouni günlük basın toplantısında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Azerbaycan'da İHA'larla düzenlenen saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Al Anouni, "Bunlar İran tarafından daha da tırmandırılan bir duruma işaret ediyor ve savaşın Orta Doğu'nun ötesine yayılma olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

El Anouni ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile temasa geçerek AB'nin Azerbaycan hükümeti ve halkıyla tam dayanışmasını ifade ettiğini aktardı.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
