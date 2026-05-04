AB, "İran'ın BAE ve Umman'a yönelik saldırılarını" şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, "İran'ın Birliğin Körfez'deki stratejik ortaklarına yönelik sebepsiz füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını" şiddetle kınadıklarını belirterek saldırılardan etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'la dayanışma mesajı verdi.

Al Anouni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini" kaydetti.

"İran'ın AB'nin Körfez'deki stratejik ortaklarına yönelik sebepsiz füze ve insansız hava aracı saldırılarını" şiddetle kınadıklarını ifade eden Al Anouni, saldırılardan etkilenen BAE ve Umman'la dayanışma mesajı verdi.

Al Anouni, Avrupa ve Körfez güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak saldırıların durdurulması ve bölge ülkelerinin egemenliğiyle toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

AB'nin bölgesel istikrara katkıda bulunmak için ortaklarıyla işbirliğini sürdüreceğini belirten Al Anouni, "Gerginliği azaltmak, düşmanlıkları sona erdirmek, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek ve istikrarı bozan faaliyetlerine son vermek için kalıcı çözüm bulmak amacıyla yürütülen tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

"Bölgedeki güvenlik durumunun Avrupa için doğrudan sonuçları bulunmakta"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülke halkı ve AB'nin Orta Doğu'daki ortaklarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Saldırıların "kabul edilemez" olduğunu, ülkelerin egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydeden von der Leyen, "Bölgedeki güvenlik durumunun Avrupa için doğrudan sonuçları bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

Von der Leyen, gerilimin azaltılması ve diplomatik çözüme ulaşılması için ortaklarla yakın işbirliğini sürdüreceklerini aktardı.

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.

BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Umman'da bir binanın hasar alması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.