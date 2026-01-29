Haberler

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldı

Güncelleme:
Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanıdı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bu kararın baskının cezasız kalamayacağı mesajını taşıdığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından mesaj paylaştı.

Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasına ilişkin, "Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Haberler.com
500

