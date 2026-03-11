Haberler

AB'den İran'da insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 yetkili ve kuruluşa daha yaptırım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, İran'daki ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 rejim yetkilisi ve kuruluşuna yeni yaptırımlar uygulandı. Yaptırımlar arasında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasakları bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'da ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 rejim yetkilisi ve kuruluşunun daha yaptırıma dahil edildiğini bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AB üye ülkelerinin büyükelçilerinin ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 yetkili ve kuruluşu hedef alan yeni yaptırımları onayladığını duyurdu.

İran odaklı gelişmeler süresince AB'nin kendi çıkarlarını koruyacağının altını çizen Kallas, aynı zamanda Tahran'a, " İran'ın geleceğinin baskı üzerine kurulamayacağı mesajını vereceğini" belirtti.

AB, 29 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları komutanlarının da aralarında olduğu, İran merkezli 15 yetkili ve 6 kuruluşa daha yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

19 Şubat'ta ise Devrim Muhafızları Ordusu terör listesine alınmıştı.

AB'nin İran'a yönelik insan hakları yaptırımları kapsamında toplamda 316 kuruluşa kısıtlama uygulanıyor.

Tedbirler, mal varlıklarının dondurulması, AB'ye seyahat yasağı ve listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu