AB Özel Temsilcisi Ollongren savaş koşullarındaki çocukların herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti

Avrupa Birliği (AB) İnsan Hakları Özel Temsilcisi Kajsa Ollongren "savaş koşullarında acı çeken çocukları" korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Ollongren, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İnsan hakları alanında bir temsilci olarak önceliğinin, savaş zamanında sivilleri koruması gereken uluslararası insancıl hukukun saygınlığını yeniden tesis etmek olduğunu belirten Ollongren, "Elbette bir diğer önceliğim de değerlere dayalı düzene ve kurallara dayalı düzene geri dönmek." dedi.

Ollongren, dünyanın mevcut durumundaki insan hakları sorunlarının savaşlarla çözülemeyeceğini vurgulayarak, "Gazze'deki yıkım, Ukrayna'daki yıkım, Sudan'daki ve tüm bu ülkelerdeki insanlık dramı kesinlikle dayanılmaz boyutlarda ve buna bir son verilmelidir." diye konuştu.

Tüm ülkelerin bir araya gelerek kurallara dayalı bir düzen oluşturduğuna değinen Ollongren, bu düzene saygı gösterilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Ollongren, "savaş koşullarında acı çeken çocukları" korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu kaydederek, "Çocukların güvenli ve emniyetli bir ortamda büyüme hakkı vardır. Eğitim hakkı vardır, bir geleceğe sahip olma hakkı vardır." ifadelerine yer verdi.