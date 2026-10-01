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AB, İngiltere ile ilişkiyi geliştirmenin İngiliz hükümetinin görevi olduğunu bildirdi

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AB Komisyonu, İngiltere'nin AB ile ilişkisini nasıl geliştirmek istediğini ortaya koymanın İngiliz hükümetinin görevi olduğunu bildirdi. AB, seçenekler konusunda görüşmeye açık olduğunu, yeniden üyelik için ise 'kristal küre' bulunmadığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'nin AB ile ilişkisini nasıl geliştirmek istediğini ortaya koymanın İngiliz hükümetinin görevi olduğunu belirterek, gündeme gelecek seçenekler konusunda görüşmeye açık olunduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB ve İngiltere arasında çeşitli konularda devam eden teknik görüşmeler bulunduğunu ve AB'nin farklı alanlarda ilerleme kaydetmeye kararlı olduğunu belirten Ujvari, İngiltere'nin AB'nin yakın ve değerli bir ortağı olduğunu ifade etti.

"Görüşmeye ve temas kurmaya hazırız"

Ujvari, "Elbette bundan sonraki süreçte AB ile ilişkisini nasıl geliştirmek istediğini ortaya koymak İngiliz hükümetinin görevidir. Biz de ortaya koyabileceği seçenekler konusunda görüşmeye ve temas kurmaya açık olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in New York'ta İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, AB-İngiltere Zirvesi'ni "sabırsızlıkla beklediğini" söylediğini anımsatan Ujvari, von der Leyen'in "Doğru düzeyde hedef ve odaklanmayla daha güçlü bir AB-İngiltere ortaklığı oluşturabiliriz." ifadelerini kullandığını hatırlattı.

"Fırsatları değerlendirmeye çok istekliyiz"

Basın toplantısında bulunan AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho da "İngiltere'yi yeniden AB üyesi olarak görüyor musunuz?" sorusuna "Henüz geleceği görebilen bir kristal küremiz yok." yanıtını verdi.

AB'nin fırsatları değerlendirmeye "çok istekli" olduğunu dile getiren Pinho, "İngiltere'deki ortaklarımız ve dostlarımızla temas halindeyiz ve bu fırsatlardan mümkün olan en iyi şekilde yararlanmaya gerçekten istekliyiz. Çalışmalar devam ediyor. Umarım yakında bir zirvemiz olur. Ardından nasıl ilerleyeceğimize bakarız." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Burnham, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, AB'den ayrılmasının (Brexit) ülkesine faydadan çok zarar verdiğini belirtmişti.

Burnham, geçmişte yaptığı "Ben hayattayken Britanya'nın AB'ye yeniden katıldığını görmek istiyorum." açıklamasının aksini söylemeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA
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