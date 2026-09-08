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AB, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadıklarını belirtti.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamada, el Anouni'nin konu hakkındaki ifadelerine yer verildi.

El Anouni, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik altyapıyı hedef alan saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, Riyad ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altını çizen el Anouni, "Bu saldırılar tehlikeli bir tırmanış teşkil etmekte, uluslararası hukuku ihlal etmekte, bölgesel güvenlik ve istikrarı zayıflatmakta ve Yemen'deki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaları daha da tehlikeye atmaktadır." ifadesini kullandı.

El Anouni, Husilere Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılar da dahil Yemen içindeki ve dışındaki saldırılara son verme, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2722 ile 2826 sayılı kararlarına uyma çağrısı yaptı.

Yemen'de barış ve istikrar sağlanmasının Körfez ve Kızıldeniz'in güvenliği için "hayati önem" taşıdığını vurgulayan el Anouni, AB'nin barışın sağlanması için BM, bölgesel ortaklar ve uluslararası toplumla çalışmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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