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AB Havacılık Emniyeti Ajansı, Cidde sınırında uçuştan kaçınılmasını tavsiye etti

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AB Havacılık Emniyeti Ajansı, Cidde sınırında uçuştan kaçınılmasını tavsiye etti
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Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı, artan bölgesel güvenlik riskleri nedeniyle havayollarına Suudi Arabistan hava sahasının belirli kesimlerinden uzak durmalarını tavsiye etti. Ajans, Cidde Uçuş Bilgi Bölgesi sınırındaki alanda hiçbir irtifada uçuş yapılmamasını istedi.

BERLİN, 1 Ekim (Xinhua) -- Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı, artan bölgesel güvenlik riskleri nedeniyle havayolu şirketlerine Suudi Arabistan hava sahasının belirli kesimlerinden uzak durmaları yönünde acil tavsiyede bulundu.

Ajans, söz konusu tavsiyeye çarşamba günü yayımladığı ve 16 Kasım'a kadar geçerli olacak Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni'nde yer verdi. Bültende havayolu şirketlerine, Cidde Uçuş Bilgi Bölgesi sınırı boyunca belirlenen alanda hiçbir irtifada uçuş gerçekleştirmemeleri tavsiye edildi.

Ajans, havayolu şirketlerine, Cidde Uçuş Bilgi Bölgesi'nin geri kalan kısmında uçarken dikkatli olma ve üst düzey acil durum planlamasını sürdürme tavsiyesi de yaptı.

Uyarıda, Suudi Arabistan'ın iç kesimlerindeki altyapıları hedef alan Husi saldırılarındaki artışın ardından; sivil hava araçlarının yanlış teşhis edilmesi, füze ve insansız hava aracı (İHA) hareketliliği, önleme faaliyetlerinin ve düşen enkaz parçalarının neden olabileceği risklerin arttığına dikkat çekildi.

ABD ile İran arasındaki askeri çatışma nedeniyle son derece istikrarsız olan bölgesel güvenlik durumunun devam ettiği de belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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