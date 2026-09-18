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AB: Güney Osetya'daki sözde cumhurbaşkanı seçimlerini tanımıyoruz

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Avrupa Birliği (AB), Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da düzenlenen sözde cumhurbaşkanı seçimlerinin sonucunun "hükümsüz ve geçersiz" olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da düzenlenen sözde cumhurbaşkanı seçimlerinin sonucunun "hükümsüz ve geçersiz" olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinden AB adına yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılan sözde seçimlerin dayandırıldığı anayasal ve hukuki çerçevelerin tanınmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Moskova'nın bir Rus yetkilinin bölgenin 'fiili cumhurbaşkanı' olarak atanmasına yönelik adımları ile Güney Osetya'yı Rusya'nın siyasi, askeri, ekonomik ve adli yapılarına dahil etme girişimleri" de kınandı.

Açıklamada ayrıca bu faaliyetlerin bölgesel güvenliği tehlikeye attığı, uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgenin gelecekte yasa dışı ilhakına yönelik adımlar teşkil ettiği vurgulandı.

Rusya'ya Gürcistan'ın egemenliğine saygı göstermesi ve ülkenin toprak bütünlüğünü zedeleyen faaliyetlere son vermesi çağrısı yapılan açıklamada, AB'nin Gürcistan'ın uluslararası alanda tanınan sınırları içindeki egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteği yinelendi.

Kaynak: AA
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