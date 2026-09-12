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AB, Grönland'daki varlığını genişletmek için daha büyük temsilcilik arıyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Grönland'a yönelik 200 milyon avroluk yeni yatırım paketinin ardından Ada'daki kurumsal varlığını genişletmek amacıyla başkent Nuuk'ta daha büyük bir ofis arayışına girdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Grönland'a yönelik 200 milyon avroluk yeni yatırım paketinin ardından Ada'daki kurumsal varlığını genişletmek amacıyla başkent Nuuk'ta daha büyük bir ofis arayışına girdi.

Euractiv'in AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Nuuk'taki konsolosluğunu yakın zamanda daha büyük bir binaya taşımasının ardından AB Komisyonu da temsilciliğini daha geniş bir mekana taşıma planı üzerinde çalışıyor.

Komisyonun Grönland'daki personel sayısını artırmasının, yerel makamların AB fonlarını projelere dönüştürmesine ve gerekli idari süreçleri yürütmesine destek sağlaması amaçlanıyor.

AB, son dönemde Arktik bölgesindeki stratejik varlığını artırmaya çalışırken Fransa ve Kanada da bu yıl Grönland'da diplomatik temsilcilikler açtı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6-7 Eylül'de Grönland'a yaptığı ziyarette bölge için 200 milyon avroluk yatırım paketi açıklamıştı. Kaynağın, mevcut AB uzun vadeli bütçesi kapsamında 2028'e kadar belirli projelere tahsis edilmesi gerekiyor.

AB fonlarının doğrudan Grönland bütçesine aktarılması yerine konut, enerji altyapısı ve veri merkezleri gibi belirli projelere yönlendirilmesi öngörülüyor.

Danimarka'ya bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinde ABD'nin kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Brüksel arasında gerilime konu oluyor.

Trump, Grönland'ın ABD'nin güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını savunurken Danimarka ve Grönland yönetimleri adanın "satılık" olmadığını vurguluyor. AB yönetimi ise özellikle Arktik güvenliği ile kritik ham maddeler alanlarında bölgeyle işbirliğini ve adadaki varlığını artırmaya odaklanıyor.

Kaynak: AA
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