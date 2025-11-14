AB, Gazze'de 3 Bin Filistinli Polis Eğitimi Konusunu Görüşecek

AB Dışişleri Bakanları önümüzdeki hafta, Gazze'de görev yapması planlanan 3 bin Filistinli polisin eğitilmesi konusunu görüşecek. Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanları önümüzdeki hafta Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıda, AB'nin, daha sonra Gazze Şeridi'nde görev yapması planlanan 3 bin Filistinli polisin eğitimini üstlenmesi teklifini görüşecek.

20 Kasım Perşembe günü yapılacak toplantı öncesinde AB diplomatları tarafından hazırlanan ilgili bir belgede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik plana Brüksel'in sunacağı olası katkılarla ilgili seçenekler özetleniyor.

Trump'ın söz konusu planının ilk aşaması, İsrail ile Hamas tarafından Ekim ayında onaylanmış olsa da, devamında gelen maddelere iki tarafın da uyup uymayacağı belirsizliğini koruyor.

Brüksel'in bölgedeki faaliyetleri

AB diplomatlarının hazırladığı belge, Birliğin bölgede halihazırda yürüttüğü iki ayrı görevin kapsamının genişletilmesini öngörüyor. Şu an sürdürülen söz konusu iki görevde AB, sınır bölgesinde Filistinli yetkililere destek ve Filistin Özerk Yönetimi'ne bağlı emniyet ile yargı teşkilatlarında reform süreçlerine katkı sağlıyor.

AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacak olan polis eğitimi görevi, ilgili belgede yer aldığı şekliyle "Maaşları Filistin Özerk Yönetimi tarafından ödenecek ve Gazze'de görev yapacak olan yaklaşık 3 bin polisi doğrudan eğitmeyi" öngörüyor. Bunun yanında Brüksel'in, tüm Filistin polis gücünü oluşturan 13 bin kişinin eğitimine de destek vereceği aynı belgede ifade ediliyor.

Belgede diğer yandan, AB'nin Refah Sınır Kapısı'ndaki sivil hudut kontrol görevinin diğer sınır kapılarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi fikri de gündeme getiriliyor. Ancak tüm bu planların hayata geçirilip geçirilmeyeceği şu an için net değil.

Rusya'nın kendi Gazze planı

Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi Rusya, BM'de görüşülmek üzere Gazze ile ilgili bir tasarı hazırladı. Siyasi gözlemciler, Moskova'nın bu hamle ile, ABD'nin kendi Gazze planını kabul ettirme çabasını sekteye uğratmaya çalıştığını savunuyor.

Reuters / ET,TY