AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas'tan İran'ın Nükleer Anlaşmasına Değerlendirme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'la Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında Tahran'ın nükleer tesislerinin denetiminin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşmanın "nükleer diplomasi" için önemli bir adım olabileceğini belirtti.

Kallas, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile UAEA arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan anlaşmanın ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yle telefonla görüştüğünü aktardı.

Sürece katkısı nedeniyle Mısır'a teşekkür eden Kallas, "İran'ın nükleer tesislerinin denetimlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin bugünkü çerçeve anlaşması, İran'ın hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi halinde nükleer diplomasi için önemli bir adım olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Erakçi ile Grossi, Kahire'de taraflar arasındaki yeni anlaşma taslağını nihai sonuca ulaştırmak için bir araya gelmişti. İkili, görüşme sonrasında hazirandaki İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşmaya imza atmıştı.