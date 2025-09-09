Haberler

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Kaja Kallas'tan İran'ın Nükleer Anlaşmasına Değerlendirme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında yapılan anlaşmanın nükleer diplomasi için önemli bir adım olabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'la Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında Tahran'ın nükleer tesislerinin denetiminin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşmanın "nükleer diplomasi" için önemli bir adım olabileceğini belirtti.

Kallas, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile UAEA arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan anlaşmanın ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yle telefonla görüştüğünü aktardı.

Sürece katkısı nedeniyle Mısır'a teşekkür eden Kallas, "İran'ın nükleer tesislerinin denetimlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin bugünkü çerçeve anlaşması, İran'ın hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi halinde nükleer diplomasi için önemli bir adım olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Erakçi ile Grossi, Kahire'de taraflar arasındaki yeni anlaşma taslağını nihai sonuca ulaştırmak için bir araya gelmişti. İkili, görüşme sonrasında hazirandaki İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşmaya imza atmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Katar'dan İsrail'in saldırısına ilk tepki: Arabuluculuk çalışmaları askıya alındı

İsrail'in saldırdığı ülkeden jet tepki geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 gollü muhteşem maçta kazanan Portekiz! Ronaldo'dan 943. gol

5 gollü muhteşem maç! Ronaldo 943'ncü kez ağları sarstı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.