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AB Destekli Burs Projesi ESPS Türkiye'de Yükseköğretimi Destekliyor

AB Destekli Burs Projesi ESPS Türkiye'de Yükseköğretimi Destekliyor
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Avrupa Birliği (AB) destekli Yükseköğretim Öğrencileri için AB Bursları (ESPS) projesi, Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası öğrencilere burs sağlamayı ve mesleki hayata hazırlamayı amaçlıyor. Projenin önemine dikkat çekilen basın toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) destekli burs projesi "Yükseköğretim Öğrencileri için AB Bursları (ESPS)" kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet ve gelecek planlarının ele alındığı basın toplantısı başkentte düzenlendi.

Toplantıya, ESPS Proje Koordinatörü Prof. Dr. Celal Taşdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Toplantıda konuşan Taşdoğan, AB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığıyla Türkiye'den 9 farklı üniversitenin de katıldığı projenin önemine dikkati çekerek, "Eminim ki bu üniversiteler Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili geliştirdikleri projelerde yeni başarılar elde edecek. Daha kıymetlisi ilk defa yabancı öğrenciler ve Türk öğrencileri dahil ettiğimiz süreç içerisinde birlikte paydaş yapabilmeyi başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Bursiyerlerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve öğrencilik hayatları sonrası istihdam açısından da kendileriyle görüşmeyi sürdürdüklerini belirten Taşdoğan, "Biz bu projeye başlarken hep bir slogan ile devam ettik 'Bir burstan daha fazlasını yapacağız' diye. Biz bir burstan daha fazlasını yaptık, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Orbay da projeye destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek, "Üniversitemiz bünyesinde bu ve buna benzer projelerin sayısı her geçen gün artıyor ve artacak gibi de gözüküyor." dedi.

Prof. Dr. Balcı ise projenin başarıyla yürütüldüğünü bildirmekten memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda bu projemizin içinde dil öğretiminin yanında birtakım kültürel faaliyetler var. Bu sosyal etkinlikleri ve kültürel faaliyetleri burs programı ile birlikte başarıyla yürüten Hacı Bayram Veli Üniversitemize, rektörümüze bu konuda teşekkürlerimi arz ediyorum. AB'nin bu konuda Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile işbirliğine devam edeceğini, Hacı Bayram Veli Üniversitesini desteklemeye devam edeceğini şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ESPS Projesi nedir?

AB tarafından finanse edilen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ESPS Projesi kapsamında, Türkiye'de uluslararası koruma ve geçici koruma altında bulunan öğrencilere burs sağlayarak yüksek öğrenime erişimlerini artırmak ve onları mesleki hayata hazırlamak amaçlanıyor. Bu sayede, hem öğrencilerin kendi kendilerine yetebilme becerilerini geliştirmek, hem de Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel
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